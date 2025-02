NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Ein Großteil der Investoren bewerte Aktien des deutschen Wohnimmobilienmarktes zwar noch immer als von hohem Fremdkapital gekennzeichnet, für den Fall eines Handelskrieges mit den USA aber durchaus auch als defensive Papiere, schrieb Analyst Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie./bek/mis



