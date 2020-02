Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Lenzing von 101,50 auf 71,60 Euro gesenkt und ihre "Accumulate" Anlageempfehlung auf "Hold" herabgesetzt.

Erste Group Analystin Vladimira Urbankova bezieht sich in ihrer Studie auf die Gewinnwarnung, die Lenzing vor einigen Wochen veröffentlichte. Diese sei die Folge des Marktumfelds sowie einer einmaligen Abschreibung in Verbindung mit Lenzings US-amerikanischem Lyocell Werk, und sorge nun für Verunsicherung in Bezug auf den Aktienkurs.

Zwar geht die Analystin davon aus, dass es sich nur um einen temporären Einbruch handelt und der momentane Preis der Lenzing-Anteilsscheine nicht den wahren Wert des Unternehmens wiedergebe, dennoch erwartet sie auf kurze Sicht keine positiven Signale, die zum Aufschwung führen würden.

Beim Gewinn je Aktie erwartet die Erste Group 4,41 Euro für 2019, sowie 3,28 beziehungsweise 3,58 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,0 Euro für 2019, sowie 1,60 bzw. 1,80 Euro für 2020 bzw. 2021.

Am Mittwochnachmittag notierten die Lenzing-Titel an der Wiener Börse mit einem Minus von 2,72 Prozent bei 62,50 Euro.

