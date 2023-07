NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die europäischen Autobauer dürften ihre Jahresziele weitgehend bestätigen und auf die Unsicherheit im zweiten Halbjahr hinweisen, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Wachstum der Elektrofahrzeuge habe sich verlangsamt und die Verbraucherstimmung in China trübe die Aussichten. Aber die Herstreller verfügten immer noch über einen bis zu acht Monate langen Auftragsbestand im EU-Geschäft./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 21:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 04:08 / UTC



