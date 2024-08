NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach den vorgelegten Quartalszahlen von 90 auf 87 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Ziele für das Gesamtjahr des Autobauers ließen eine starke Erholung in der zweiten Jahreshälfte erwarten, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verwies zudem darauf, dass Mercedes die beste Kapitalrendite unter den Autobauern in der EU aufweist. Das Kursziel senkte er, nachdem er seinen Bewertungszeitraum von 2024 auf 2025 verschoben und einen Abschlag von 15 Prozent auf die Netto-Cash-Position des Unternehmens eingearbeitet hat./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 17:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2024 / 17:02 / EDT





