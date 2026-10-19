Merck Aktie
|143,40EUR
|0,10EUR
|0,07%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
144,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
143,20 €
|
Abst. Kursziel*:
0,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
143,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
10:04
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merck-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
09:28
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
16.10.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.10.26
|DAX aktuell: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
15.10.26
|Merck-Analyse: UBS AG stuft Aktie mit Neutral ein (finanzen.at)
|
14.10.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|08.09.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Merck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|143,45
|0,10%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:31
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:20
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|18:32
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:37
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:46
|Enel Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16:33
|McDonald's Buy
|UBS AG
|16:31
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16:10
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|14:45
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|14:43
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|14:43
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|14:41
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14:40
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|13:40
|CA Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|13:32
|Erste Group Bank buy
|Deutsche Bank AG
|11:58
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|11:44
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:30
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|10:19
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:13
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|09:06
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|08:58
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08:12
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|08:04
|McDonald's Buy
|UBS AG
|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:13
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:57
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:56
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)