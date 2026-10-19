Merck Aktie

143,40EUR 0,10EUR 0,07%
Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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19.10.2026 16:31:05

Merck Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Merck KGaA angesichts der Übernahme von Silence Therapeutics auf "Hold" mit einem Kursziel von 144 Euro belassen. Das Portfolio im Bereich der seltenen Krankheiten werde gestärkt mit einem Produktkandidaten gegen die Blutkrebserkrankung Polycythaemia vera, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Management sehe in dem Medikament Divesiran eine "Blockbuster"-Chance./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
144,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
143,20 € 		Abst. Kursziel*:
0,56%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
143,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,42%
Analyst Name::
James Vane-Tempest 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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16:31 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
15.10.26 Merck Neutral UBS AG
08.09.26 Merck Equal Weight Barclays Capital
03.09.26 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
20.08.26 Merck Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 143,45 0,10% Merck KGaA

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19:31 VINCI Buy Jefferies & Company Inc.
19:20 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
18:32 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:37 Coca-Cola Buy UBS AG
16:46 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
16:33 McDonald's Buy UBS AG
16:31 Merck Hold Jefferies & Company Inc.
16:10 DHL Group Kaufen DZ BANK
14:45 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
14:45 Unilever Outperform Bernstein Research
14:43 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
14:43 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
14:41 Hermès Outperform Bernstein Research
14:40 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
13:40 CA Immobilien Hold Deutsche Bank AG
13:32 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
11:58 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
11:44 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
10:30 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 Erste Group Bank kaufen Barclays Capital
10:19 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:05 PORR buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:58 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
09:49 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
09:36 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
09:30 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:13 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform Bernstein Research
09:06 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
08:58 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
08:12 Roche Outperform RBC Capital Markets
08:04 McDonald's Buy UBS AG
07:53 ASML NV Outperform Bernstein Research
07:43 KRONES Market-Perform Bernstein Research
07:42 Lufthansa Buy UBS AG
07:41 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
07:41 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:40 Boeing Outperform Bernstein Research
07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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