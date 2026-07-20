Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Matthew Weston rechnet mit soliden Wachstumstrends im zweiten Quartal, wie er am Freitagnachmittag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb. Die Dynamik aus dem ersten Quartal dürfte sich aufs zweite übertragen haben./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Buy
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136,25 €
|
Abst. Kursziel*:
10,09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,93%
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Analyst Name::
Matthew Weston
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KGV*:
-
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