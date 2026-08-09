ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Matthew Weston warf am Donnerstagabend einen tieferen Blick auf den Quartalsbericht der Darmstädter. Das zweite Quartal sei solide gewesen, die leichte Aufstockung der Ziele weitgehend erwartet worden, resümierte er./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 23:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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