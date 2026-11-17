Merck Aktie
|150,00EUR
|1,05EUR
|0,70%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 151 auf 178 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Market-Perform" belassen. Analyst Justin Smith applaudierte dem neuen Chef Kai Beckmann am Montag für dessen jüngste Umsetzung der Zielvorgaben. Ihm gefielen zudem die Ankündigungen des Pharma- und Lifestyle-Konzerns zu geplanten Fusionen und Übernahmen. Für mehr Optimismus mit Blick auf den Aktienkurs sei aber ein zeitlich früheres Erreichen des Breakeven bei der Rendite auf das investierte Kapital und bei den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten notwendig./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 15:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Market-Perform
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
178,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
149,25 €
|
Abst. Kursziel*:
19,26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
150,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,67%
|
Analyst Name::
Justin Smith
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
16.11.26
|DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merck von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
12.11.26
|ROUNDUP 4: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
|
12.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
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12.11.26
|ROUNDUP 3: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie rutscht am Nachmittag ins Minus (dpa-AFX)
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12.11.26
|Merck-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.at)
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12.11.26
|Merck-Aktie: Wachstum beim operativen Gewinn, Prognose erneut angehoben (Dow Jones)
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12.11.26
|ROUNDUP 2: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|149,45
|0,34%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research