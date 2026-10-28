Merck Aktie
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WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 141 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet mit einem weiteren Quartalsbericht, der die Markterwartungen übertrifft und anschließend mit steigenden Prognosen, wie er in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick schrieb. Die Konsensschätzungen dürften allerdings nur moderat steigen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Hold
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
141,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
143,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-1,95%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
145,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,86%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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|Aktien von Merck tiefer: Trump-Zölle und Kostendruck bremsen die deutsche Pharmabranche (dpa-AFX)
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23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
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23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
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23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
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23.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
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22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Merck KGaA
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