Merck Aktie

154,25EUR 3,05EUR 2,02%
Merck ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

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12.11.2026 11:58:23

Merck Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Neutral
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
155,70 € 		Abst. Kursziel*:
-3,66%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
154,25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Merck KGaA 155,10 2,58% Merck KGaA

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12:18 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:17 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:13 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
12:12 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:07 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:01 OHB Overweight JP Morgan Chase & Co.
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11:52 Siemens Buy UBS AG
11:51 Siemens Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:43 JENOPTIK Buy Warburg Research
11:21 freenet Neutral UBS AG
11:20 Allianz Neutral UBS AG
10:52 Brenntag Hold Jefferies & Company Inc.
10:52 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
10:42 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:42 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:41 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:41 voestalpine buy UBS AG
10:40 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
10:40 Springer Nature Buy Deutsche Bank AG
10:38 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
10:32 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
10:31 RWE Buy Deutsche Bank AG
10:28 PATRIZIA Buy Deutsche Bank AG
10:24 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
10:22 Dermapharm Hold Jefferies & Company Inc.
10:19 Ottobock Buy Jefferies & Company Inc.
10:07 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
10:03 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
09:53 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:52 International Consolidated Airlines Buy Deutsche Bank AG
09:49 Infineon Buy Deutsche Bank AG
09:43 Siemens Hold Jefferies & Company Inc.
09:35 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
09:35 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
09:30 Dürr Outperform Bernstein Research
09:15 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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