Merck Aktie
|154,25EUR
|3,05EUR
|2,02%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der Darmstädter sei "solide positiv", schrieb Matthew Weston am Donnerstagmorgen nach den Zahlen. Er lobte die operative Outperformance in allen Geschäftsbereichen. 2027 hält er aber weiterhin für ein Jahr mit etwas mehr Herausforderungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Neutral
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
155,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,66%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
154,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaA
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13:08
|ROUNDUP 2: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt (dpa-AFX)
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12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
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12:26
|DAX aktuell: Das macht der DAX am Mittag (finanzen.at)
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10:27
|ROUNDUP: Merck hebt Ziele erneut an - Aktie gefragt (dpa-AFX)
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09:28
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: DAX legt zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
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08:18
|WDH: Merck überrascht im Quartal und hebt erneut Ziele (dpa-AFX)
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07:22
|Merck überrascht im Quartal und hebt erneut Ziele (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaA
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Merck Buy
|UBS AG
|20.07.26
|Merck Buy
|UBS AG
|26.06.26
|Merck Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|28.10.26
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.26
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.26
|Merck Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|155,10
|2,58%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:32
|FUCHS Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|12:31
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:28
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|12:20
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Salzgitter Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|12:12
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:01
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:58
|Merck Neutral
|UBS AG
|11:52
|Siemens Buy
|UBS AG
|11:51
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|11:21
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:20
|Allianz Neutral
|UBS AG
|10:52
|Brenntag Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:52
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:42
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:41
|voestalpine buy
|UBS AG
|10:40
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|10:40
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|10:38
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Dermapharm Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:19
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:03
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:53
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Siemens Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Salzgitter Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:30
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|09:15
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:13
|OHB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:12
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets