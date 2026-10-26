NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Meta nach der Ankündigung von Anteilsverkäufen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 US-Dollar belassen. Jetzt zähle für die Investoren vor allem die Rendite, schrieb Brad Erickson am Montag. Da die Finanzierungsrunde voraussichtlich höhere Investitionsausgaben im nächsten Jahr und eine damit einhergehende Verwässerung des Aktienkapitals zur Folge haben werde, liege der Fokus weiterhin auf dem Kerngeschäft des Plattform-Konzerns, nämlich dem Wachstum im Anzeigenbereich (teilweise getrieben durch Künstliche Intelligenz). Zudem gehe es auch um die Erschließung zusätzlicher Geschäftsmöglichkeiten sowie um die Marktführerschaft im Bereich innovativer Geschäftsmodelle./la/he



Dies schrieb Brad Erickson am Montag./rob



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 10:32 / EDT





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