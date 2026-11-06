NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 850 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Über KI-Werte sei nach der US-Zwischenwahl mit dem Triumph der Demokraten ein "blauer Tsunami" hereingebrochen, schrieben die Branchenanalysten am Freitag. Die Entwicklung sei zwar nicht völlig bedeutungslos, doch gemessen an dem, was im Vorfeld der Zwischenwahlen bereits eingepreist worden sei, halten die Experten die Marktreaktion für übertrieben. Sie bleiben der Ansicht, dass die neuen Amtsträger letztlich ihren Widerstand gegen KI-Rechenzentren abschwächen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 06:13 / UTC



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