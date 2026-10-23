Meta Platforms Aktie
|577,40EUR
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|-0,07%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta von 780 auf 880 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI-Agent Muse sei großartig gestartet und sei ein "Gamechanger" für Meta, schrieb Ross Sandler am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Meta sei einer der wenigen Riesen, der von KI profitiere, diese aber nicht direkt monetarisieren müsse./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 01:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 880,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 648,85
|
Abst. Kursziel*:
35,62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 648,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,62%
|
Analyst Name::
Ross Sandler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Is Zuckerberg being greedy? Let shareholders decide (Financial Times)
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22.10.26
|FirstFT: OpenAI trims valuation target to $1.25tn (Financial Times)
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|FirstFT: OpenAI trims valuation target to $1.25tn (Financial Times)
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|AKTIE IM FOKUS: Meta sehr schwach - Investitionen schrecken ab (dpa-AFX)
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|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
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|ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 940 Dollar - 'Overweight' (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
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|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|575,90
|-0,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:35
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|Deutsche Bank AG
|07:39
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|07:38
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|07:37
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|07:37
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|07:36
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|07:36
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|07:35
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|07:33
|Sartorius Stedim Biotech Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Sartorius vz. Outperform
|RBC Capital Markets
|07:15
|Hermès Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|VINCI Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|Hermès Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|QIAGEN Halten
|DZ BANK
|22.10.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Sartorius Stedim Biotech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|22.10.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|FUCHS Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Hermès Sell
|UBS AG
|22.10.26
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Mutares Buy
|Warburg Research
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets