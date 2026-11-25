Meta Platforms Aktie
|530,30EUR
|-7,00EUR
|-1,30%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Meta auf "Buy" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Die starke Wachstumsdynamik des KI-Agenten Muse halte an, da der Facebook-Konzern neue Regionen und Funktionen hinzufüge, zusätzliche Monetarisierungsmöglichkeiten erschließe und die Nutzererfahrung verbessere, schrieb Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Meta-Aktie als unterbewertet an./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2026 / 01:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 875,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 589,82
|
Abst. Kursziel*:
48,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 589,82
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,35%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|530,80
|-1,21%
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|11:18
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|11:06
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:04
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:58
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:57
|easyJet Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:38
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|10:38
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:31
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:31
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|Symrise Overweight
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|08:10
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