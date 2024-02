LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 400 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Story der Facebook- und Instagram-Mutter sei im Vergleich zu anderen Tech-Giganten weiterhin überzeugend, schrieb Analyst Ross Sandler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die "Gewinnsträhne" dürfte sich auch in absehbarer Zukunft fortsetzen und dabei auch mehr langfristige Anleger anziehen. Sandler hält Meta im Vergleich zu anderen Branchenunternehmen für unterbewertet./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2024 / 02:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 03:04 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.