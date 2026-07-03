FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Michelin von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen am 27. Juli sollten nach 11 rückläufigen Quartalen in Folge wieder ein Umsatzwachstum belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Schätzungen für den Reifenhersteller moderat an./rob/gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET





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