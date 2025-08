HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 205 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Obwohl die Bedingungen in den Absatzmärkten weiterhin ungünstig seien, habe der Baustoffkonzern seine Preisgestaltungsmacht und umsichtige Akquisitionen dazu genutzt, den Betriebsgewinn weiter zu steigern, schrieb Harry Goad in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere das größere Gewicht der 2026er Prognosen in seinem Bewertungsmodell sowie die gestiegene Branchenbewertung./rob/edh/nas



