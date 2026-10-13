MTU Aero Engines Aktie
|349,60EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Der Triebwerksbauer dürfte insgesamt gut abgeschnitten haben, schrieb Chloe Lemarie in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dies sollte das Vertrauen der Anleger weiter stärken, dass der Konzern das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr erreichen könne./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 13:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
350,50 €
|
Abst. Kursziel*:
31,24%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
349,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
16:21
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09:28
|Freundlicher Handel: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|EQS-PVR: MTU Aero Engines AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.10.26
|Analyse: Sector Perform-Bewertung für MTU Aero Engines-Aktie von RBC Capital Markets (finanzen.at)
|
09.10.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
09.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel im Plus (finanzen.at)
|
07.10.26
|XETRA-Handel LUS-DAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|MTU Aero Engines AG
|349,40
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:18
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19:28
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:18
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|18:04
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:54
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|17:08
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:02
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:59
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:41
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:36
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|16:31
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:22
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:21
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:49
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:47
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|13:20
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|13:16
|ABB Neutral
|UBS AG
|13:15
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:14
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:14
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:13
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:12
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:11
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:10
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|13:10
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|13:09
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:55
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|12:55
|BP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research