FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 457 auf 453 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christophe Menard "dekodierte" in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Zwischenbericht die neuen Ziele des Triebwerkherstellers. Die Nachfrage im Service- und Ersatzteilgeschäft bleibe stark und der Free Cashflow sei beruhigend. Er hob seine Schätzungen etwas an, senkte das Kursziel aber aufgrund der geringeren Branchenbewertung./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET



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