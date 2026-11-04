MTU Aero Engines Aktie

345,20EUR 12,20EUR 3,66%
MTU Aero Engines ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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04.11.2026 12:20:18

MTU Aero Engines Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 445 Euro belassen. Weiteres Luftverkehrs-Wachstum, die steigende installierte Triebwerksbasis und das gestiegene Alter der Flugzeugflotten implizierten beim Triebwerkbauer auch weiterhin einen hohen Anteil des margenstarken Ersatzteilgeschäfts und eine hohe Auslastung der Wartungsaktivitäten, schrieb Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Branchenvergleich erscheine der Bewertungsabschlag der Aktie von rund 40 Prozent immer noch deutlich zu hoch./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 10:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Kaufen
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
342,70 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
345,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Holger Schmidt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
30.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
30.10.26 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

MTU Aero Engines AG 342,80 2,94% MTU Aero Engines AG

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13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
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12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:09 Merck Neutral UBS AG
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12:05 Airbus Kaufen DZ BANK
12:04 Schaeffler Neutral UBS AG
12:02 RWE Buy UBS AG
12:01 Enel Buy UBS AG
12:00 ABB Neutral UBS AG
11:33 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:30 Unilever Sell UBS AG
11:27 AMD Outperform Bernstein Research
11:22 NORMA Group Buy Warburg Research
11:20 Unilever Hold Deutsche Bank AG
11:18 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:17 Zalando Buy Deutsche Bank AG
11:14 Bayer Buy Deutsche Bank AG
11:13 Evonik Hold Deutsche Bank AG
11:13 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
11:07 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
11:01 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
10:59 Philips Hold Deutsche Bank AG
10:59 Raiffeisen neutral Barclays Capital
10:56 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:54 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:52 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:46 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:32 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
10:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:27 Airbus Buy UBS AG
10:20 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:19 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:18 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
10:17 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
10:15 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
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