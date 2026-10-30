NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.