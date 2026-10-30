MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 450 auf 460 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die starken Quartalszahlen des Triebwerkherstellers lägen umsatzseitig über dem Konsens, während das operative Ergebnis (Ebit) erwartungsgemäß ausgefallen sei, schrieb Adrien Rabier in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Den Aktienkurs belastet habe der Margenrückgang im Erstausrüstungsgeschäft. Rabier sieht sich indes durch die Zahlen darin bestätigt, dass sich die Fundamentaldaten verbessern und der Kapitalmarkttag im November zu steigenden Erwartungen für die Barmittelentwicklung führen sollte./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
460,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
330,00 €
|
Abst. Kursziel*:
39,39%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
327,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,63%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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