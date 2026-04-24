MTU Aero Engines Aktie
|291,90EUR
|-8,40EUR
|-2,80%
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für MTU von 350 auf 275 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb Ian Douglas-Pennant am Freitag. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 01:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Sell
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
275,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
291,70 €
|
Abst. Kursziel*:
-5,73%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
291,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5,79%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
10:34
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro (dpa-AFX)
|
10:19
|Abwärtsbewertung: UBS AG setzt MTU Aero Engines-Aktie herab (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:25
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:25
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|22.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:25
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|25.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|10.04.26
|MTU Aero Engines Neutral
|UBS AG
|31.03.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.02.26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
