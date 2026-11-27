MTU Aero Engines Aktie
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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 380 Euro auf "Hold" belassen. Die Aussichten für das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft im zivilen Luftfahrtsektor seien weiterhin durch die Spannungen im Nahen Osten getrübt, schrieb George McWhirter am Donnerstag in seinem Branchenkommentar. Bei den Triebwerksflugstunden habe sich das bereinigte Wachstum von Rolls-Royce im Oktober zum Vormonat beschleunigt und habe damit vor denen der Mitbewerber Safran und MTU gelegen. Die Rolls-Royce-Aktie bleibt seine Top-Empfehlung im Bereich der zivilen Luftfahrt./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
380,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
345,40 €
|
Abst. Kursziel*:
10,02%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
348,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9,16%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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