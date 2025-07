NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 572 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung um 28 Prozent übertroffen, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 12:53 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 12:53 / EDT



