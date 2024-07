FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix von 685 auf 725 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Markus Leistner attestierte dem Streaminganbieter in einer am Freitag vorliegenden Studie ein hervorragendes zweites Quartal, was er vor allem mit der Neukundenzahl und deutlichen Profitabilitätsverbesserungen begründete. Netflix habe eine ausgezeichnete Serien- und Filmpipeline. Sportveranstaltungen dürften die Attraktivität der Abo-Modelle weiter erhöhen./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2024 / 11:52 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2024 / 11:57 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.