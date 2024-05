NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Netflix nach Kursschwankungen infolge des jüngsten Quartalsberichts auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 US-Dollar belassen. Die Aktie habe den Rückschlag wieder aufgeholt, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sehe Netflix weiterhin positiv. Seine optimistischen Thesen basierten auf einem beschleunigten Wachstum, der operativen Margenausweitung und den Free-Cashflow-Perspektiven. Hinzu kämen die führende Marktposition und die weltweite Präsenz./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 02:03 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 04:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.