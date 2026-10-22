Nike Aktie

34,03EUR 0,62EUR 1,86%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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22.10.2026 13:30:10

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 US-Dollar belassen. Die Umsatztrend dürfte sich im zweiten Quartal des Sportartikelherstellers wahrscheinlich deutlich verschlechtert haben, schrieb Aneesha Sherman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Finanzvorstand. Hoffnungen seien dagegen mit dem Programm PACE verbunden wegen möglicher Einsparungen./rob/mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 23:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 45,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 37,53 		Abst. Kursziel*:
19,90%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 38,14 		Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name::
Aneesha Sherman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Nike Inc. 33,86 1,36% Nike Inc.

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13:50 Hermès Sell UBS AG
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13:34 Netflix Kaufen DZ BANK
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13:28 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
13:27 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:27 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
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13:26 JENOPTIK Buy Warburg Research
13:26 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
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13:11 SMA Solar Buy Deutsche Bank AG
13:10 Iberdrola Buy Deutsche Bank AG
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13:09 RENK Buy Deutsche Bank AG
13:09 Nestlé Neutral UBS AG
13:09 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
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