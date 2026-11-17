Nike Aktie
|34,67EUR
|-0,15EUR
|-0,43%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
17.11.2026 15:57:49
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike anlässlich des Kapitalmarkttages auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Die mittelfristigen Geschäftsziele des Sportartikelkonzerns seien ambitionierter als vom Markt erwartet, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 09:41 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 39,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 39,14
|
Abst. Kursziel*:
-0,36%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 38,69
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,80%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nike Inc.
|
17:04
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Nike auf 'Sector Perform' - Ziel 39 Dollar (dpa-AFX)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zum Start in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16:01
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
16.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter (finanzen.at)
|
16.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Ausrüsterwechsel bei der UEFA: Nike übernimmt von adidas, Aktie im Fokus der Anleger (Dow Jones)
|
16.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.at)
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|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|Nike Outperform
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|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
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|Barclays Capital
|13.11.26
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|Bernstein Research
|10.11.26
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|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:57
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|35,59
|2,20%
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|15:57
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|Apple Outperform
|Bernstein Research
|14:51
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|Bernstein Research
|14:51
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|14:50
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|13:35
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|13:35
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
|13:34
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|13:34
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|13:33
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|13:12
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|13:04
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:58
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|12:58
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|12:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|12:41
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|12:29
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:13
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|12:05
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:53
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:50
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|11:49
|Vodafone Group Halten
|DZ BANK
|11:48
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|11:34
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:33
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:02
|Rosenbauer add
|Baader Bank
|10:58
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|10:53
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:50
|Richemont Buy
|UBS AG
|10:43
|Beiersdorf Hold
|Warburg Research
|10:34
|GSK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)