Nike Aktie
|34,49EUR
|-0,74EUR
|-2,09%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor dem Kapitalmarkttag von 40 auf 39 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Piral Dadhania verspricht sich vom Sportartikelhersteller eine weitergehende Formulierung der Strategie, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Der Experte sieht darin eher nicht automatisch einen Kurstreiber, denn Finanzziele sollten ihrer Einschätzung nach im Konsensrahmen liegen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 39,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 39,56
|
Abst. Kursziel*:
-1,42%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 39,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,42%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
05.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones-Börsianer treten letztendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones bricht am Nachmittag ein (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones fällt zurück (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones beendet den Handel mit klaren Gewinnen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Nike Inc.
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|34,56
|-1,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:08
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:08
|BP Buy
|UBS AG
|12:07
|Eni Buy
|UBS AG
|12:07
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:58
|Engie Kaufen
|DZ BANK
|11:57
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|11:55
|Diageo Neutral
|UBS AG
|11:54
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|11:53
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:53
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|11:40
|AUMOVIO Buy
|Deutsche Bank AG
|11:39
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:38
|ArcelorMittal Buy
|UBS AG
|11:37
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:30
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|11:25
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:22
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:21
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:18
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|11:17
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|11:16
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:11
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:11
|SGL Carbon Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|11:10
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|11:05
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|10:51
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:51
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10:44
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|10:39
|Kontron Buy
|Warburg Research
|10:38
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|10:35
|ASOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|10:16
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|10:09
|AT & S kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|10:00
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:57
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:56
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:55
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:54
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:42
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:29
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:28
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research