Nike Aktie
|32,08EUR
|-0,43EUR
|-1,32%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 39 US-Dollar auf "Sector Perform" belassen. Indirekte Aussagen von Managern der Produktkategorien und aus den Absatzländern zeichneten für Nike ein Bild der relativen Schwäche, schrieb Piral Dadhania am Mittwoch. Er begrüßt zwar die grundsätzliche neue Ausrichtung. Am Beginn eines fünfjährigen Strategieplans sei das Zutrauen in dessen Gelingen aber noch nicht stark ausgeprägt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 02:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Sector Perform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 39,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 35,85
|
Abst. Kursziel*:
8,79%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 35,85
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,79%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|32,08
|-1,32%
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
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|DZ BANK
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|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Siemens Outperform
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|17.11.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|AXA Overweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Assicurazioni Generali Underweight
|Barclays Capital
|17.11.26
|Hannover Rück Underweight
|Barclays Capital
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|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital