Nike Aktie
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WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 45 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analystin Aneesha Sherman schaute am Montag voraus auf den Investorentag des Sportartikelherstellers in der kommenden Woche und zeigte mögliche Szenarien für die nächsten fünf Jahre auf. Nach der jüngsten Erholung dürfte die Veranstaltung nicht mehr zum Kurstreiber werden, könnte aber zumindest stützen und das Vertrauen stärken./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 23:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 45,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 39,88
|
Abst. Kursziel*:
12,84%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 39,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,03%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
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