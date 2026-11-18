Nike Aktie
|33,51EUR
|1,01EUR
|3,09%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Nike von 28 auf 27 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Bei dem Sportwarenhersteller sei Geduld gefragt und eine Trendwende weiter nicht in Sicht, schrieb Katharina Schmenger in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum jüngsten Kapitalmarkttag./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Verkaufen
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 36,51
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Verkaufen
|
Kurs aktuell:
$ 36,66
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Katharina Schmenger
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nike Inc.
|
18:04
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt fairen Wert für Nike auf 27 Dollar - 'Verkaufen' (dpa-AFX)
|
18:01
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt nach (finanzen.at)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.11.26
|Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
17.11.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt am Dienstagnachmittag nach (finanzen.at)
|
17.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
17.11.26
|Nike-Aktie legt zu: Sportartikelriese will Umsatz bis Ende 2031 um 5 Milliarden Dollar erhöhen (dpa-AFX)
Analysen zu Nike Inc.
|17:03
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:03
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|23.10.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|17:03
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|33,42
|2,81%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:03
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|15:25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|14:38
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|14:32
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|PATRIZIA Kaufen
|DZ BANK
|14:07
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|12:55
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|12:51
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|12:47
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:45
|Springer Nature Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:35
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|11:50
|ASOS Neutral
|UBS AG
|11:39
|Deutsche Euroshop Hold
|Warburg Research
|11:39
|AUMOVIO Hold
|Warburg Research
|11:06
|Siemens Buy
|UBS AG
|10:40
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|09:48
|FACC kaufen
|Erste Group Bank
|09:39
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:28
|Springer Nature Buy
|Deutsche Bank AG
|09:27
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:14
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:51
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|08:43
|GEA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:42
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:34
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|08:19
|NVIDIA Market-Perform
|Bernstein Research
|08:17
|Alstom Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|ASTA Energy Solutions Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|GEA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Fresenius Medical Care Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:37
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|Barclays Capital
|07:34
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|GSK Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:08
|Siltronic Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06:58
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|06:32
|United Internet Overweight
|Barclays Capital
|06:31
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:31
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.