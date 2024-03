NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike vor Quartalszahlen von 120 auf 110 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die zuletzt gesunkenen Konsensschätzungen für den Umsatz im dritten Geschäftsquartal seien nicht mehr anspruchsvoll und minimierten das Risiko einer Reduzierung des Umsatzziels für 2023/24, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte senkte zwar seine eigenen Erlösprognosen für den Sportartikelkonzern für 2023/24 und die folgenden Geschäftsjahre leicht nach unten sowie für die Bruttomargenerwartung für 2025/26; trotz der sich intensivierenden Wettbewerbsdynamik und des laufenden Umbaus der Produktpalette dürfte Nike aber erfolgreich vorankommen./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2024 / 17:31 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.