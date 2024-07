NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 US-Dollar belassen. Analyst Piral Dadhania gibt den Adidas-Aktien in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüter- und Sportartikelwerten den Vorzug vor anderen Sportartikelherstellern. Für Puma schätzt er die derzeitigen Trends neutral ein und für Nike eher negativ. Die von Nike vorgesehene Überarbeitung des Produktangebots sei radikal, dürfte aber die richtige Strategie sein. Dieser Prozess bringe in den kommenden Quartalen jedoch Umsetzungsrisiken mit sich./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 20:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 00:45 / EDT



