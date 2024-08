NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Pernod Ricard von 160 auf 155 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Spirituosenhersteller rechne wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche in China sowie eines weiteren Lagerbestands-Abbaus in den USA mit einem mauen ersten Geschäftsquartal 2025, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im weiteren Jahresverlauf gehe es aber von einer allmählichen Verbesserung in den USA sowie einem soliden Wachstum in Europa und Indien aus. Die niedrigere Barmittelschöpfung mache Sorgen, doch der mittelfristige Anlagehintergrund sei intakt./gl/mis



