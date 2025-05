NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siltronic von 50 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Noch fehlten Signale einer Erholung, schrieb Analyst Constantin Hesse am Dienstag. Das Cash-Polster des Wafer-Produzenten besänftige gleichwohl./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2025 / 13:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2025 / 13:58 / ET





