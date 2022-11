Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für Polytec in Reaktion auf die gemeldeten Neunmonatszahlen des Automobilzulieferers von 6,50 auf 5,90 gesenkt. Die "Hold"-Empfehlung für die Aktien wurde in einer aktuellen Analyse gleichzeitig bestätigt. Der Warburg-Experte Marc-René Tonn erwartet für Polytec weiter ein herausforderndes Umfeld und hat seine Ergebnisprognosen für die beiden kommenden Jahre gesenkt.

Ab dem kommenden Jahr dürfte sich das Bild allerdings wieder bessern, so der Analyst. So dürfte Polytec die starken Kostenanstiege durch Preiserhöhungen kompensieren können - mit entsprechend positiven Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis.

Die Warburg-Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr 2022 der Polytec ein knappes Ergebnisminus von 0,01 Euro je Aktie. Für die beiden Folgejahre erwarten sie einen Gewinn von 0,38 (2023) bzw. 0,71 (2024) Euro je Aktie. Die Dividenden werden mit 0,05 (2022), 0,10 (2023) und 0,20 (2024) Euro je Aktie prognostiziert.

An der Wiener Börse notierten Polytec-Aktien am Freitag zu Mittag mit einem Plus von 1,02 Prozent bei 4,97 Euro.

