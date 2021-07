Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen Porr bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 23,00 Euro wurde vom zuständigen Analysten Jonas Blum unverändert belassen. In einem Gespräch mit der Unternehmensführung des Baukonzerns wurde der intakte mittelfristige Ausblick aufgrund der anstehenden Infrastrukturprojekte bestätigt.

Auch das gute Geschäftsmomentum und der Fortschritt hinsichtlich einer Verbesserung der Rentabilität wurden bekräftigt. Wegen der niedrigen Bewertung der Porr-Aktie werde das Anlagevotum "Buy" unverändert belassen.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Warburg-Analysten weiterhin 1,22 Euro für 2021. Die Prognose für 2022 wurde mit 1,89 Euro bestätigt und jene für 2023 mit 2,14 Euro je Aktie. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,49 Euro für 2021, sowie 0,89 bzw. 0,98 Euro für 2022 bzw. 2023.

Am Donnerstagvormittag notierten die Porr-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,90 Prozent bei 15,64 Euro.

Analysierendes Institut Warburg Research

