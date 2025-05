NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 28 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty kappte am Dienstag seine Jahresschätzungen vor allem wegen der schlechten Verbraucherstimmung. Er reduzierte auch seine mittelfristige Wachstumsprognose und die Margenerwartungen. Das geringere Kursziel lasse aber immer noch deutlichen Erholungsspielraum. Douglas-Aktien seien deutlich günstiger bewertet als die von Ulta Beauty./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 15:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2025 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.