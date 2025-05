NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 6,20 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den jüngst vorgelegten Quartalszahlen reduzierte Delphine Lee in einem am Mittwoch vorliegenden Rückblick ihre Ergebnisschätzungen (EPS)./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2025 / 22:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 00:15 / BST





