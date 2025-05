NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Bayern hätten die Erwartungen zum zweiten Mal in Folge klar getoppt, schrieb Julien Dormois am Mittwoch nach dem Quartalsbericht. Er lobte gutes Margenpotenzial in allen Bereich und sieht Erholungschancen in China./rob/ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 02:09 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 02:09 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.