HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Redcare Pharmacy nach Zahlen von 175 auf 170 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das endgültige Zahlenwerk des Medikamentenversenders habe im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen bleibe allerdings in der Pole-Position, was das elektronische Rezept betreffe./mf/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2025 / 08:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2025 / 08:20 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.