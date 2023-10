ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Saint-Gobain vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Der Umsatz des Baustoffkonzerns zum dritten Quartal sollte sich im Rahmen der Prognosen entwickelt haben und daher nicht sonderlich überraschen, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings könnte die voraussichtlich rückläufige Entwicklung einige Sorgen wegen einer möglichen Abkühlung des Wachstums hervorrufen./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2023 / 08:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.