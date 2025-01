NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce auf "Overweight" mit einem Kursziel von 380 US-Dollar belassen. Der Softwareanbieter preise sein KI-Angebot 'Agentforce' als Gamechanger an und Kunden setzen auch zunehmend auf diese Idee, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings blickten Kunden daher auch etwas besorgter auf strategische Investitionen allgemein./mis/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2025 / 19:08 / GMT



