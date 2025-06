Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones notiert schlussendlich im Minus

So bewegte sich der Dow Jones am Mittwoch letztendlich

Der Dow Jones beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 42 171,66 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 16,896 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,338 Prozent stärker bei 42 358,62 Punkten, nach 42 215,80 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 42 510,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 42 118,23 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,304 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 42 654,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 41 581,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 38 834,86 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 0,520 Prozent nach. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45 054,36 Punkten. Bei 36 611,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Goldman Sachs (+ 1,70 Prozent auf 635,24 USD), JPMorgan Chase (+ 1,65 Prozent auf 273,96 USD), Merck (+ 1,29 Prozent auf 79,29 USD), American Express (+ 1,23 Prozent auf 296,42 USD) und NVIDIA (+ 0,94 Prozent auf 145,48 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Visa (-4,88 Prozent auf 340,38 USD), Boeing (-1,29 Prozent auf 197,68 USD), Salesforce (-1,24 Prozent auf 259,50 USD), Home Depot (-1,11 Prozent auf 302,40 EUR) und Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 150,73 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 45 709 290 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,087 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,79 zu Buche schlagen. Verizon lockt Anleger 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,54 Prozent.

