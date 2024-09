ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Aktien von Schaeffler zwar von 4,90 auf 4,40 Euro gesenkt, die Papiere des Industriekonzerns und Autozulieferers aber von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Die schlechte Berechenbarkeit des Geschäfts sei inzwischen eingepreist, schrieb Analyst Juan Perez-Carrascosa in seinem am Dienstag veröffentlichten Kommentar. Kurzfristige Risiken überschatteten allerdings die langfristigen Chancen./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2024 / 15:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





