NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schaeffler nach einer Informationsveranstaltung in London von 4,20 auf 4,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zu den wichtigsten Themen hätten die Ausblicke auf die einzelnen Geschäftsbereiche für 2025 gehört, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe Vorstandschef Klaus Rosenfeld betont, dass der Autozulieferer kein signifikantes mittelfristiges Wachstum anstrebe, sondern - insbesondere nach der Übernahme von Vitesco - seinen Schwerpunkt auf der Steigerung der Profitabilität im Kerngeschäft habe. Derzeit radierten die Verluste aus der Elektromobilität im Jahr 2025 laut Kacker etwa 80 Prozent der Gewinne des gut etablierten Geschäftsbereichs Powertrain & Chassis wieder aus./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 11:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 11:28 / GMT



