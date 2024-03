NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric vor der Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen. Analyst Mark Fielding hat laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem Elektrotechnikkonzern vorab gesprochen. Dieser habe Aussagen zu den Fortschritten in der Industrieautomatisierung im laufenden Jahr gemacht, wobei die bestehende Konsenserwartung nicht vollständig mit den früheren Prognosekommentaren des Managements oder aktuellen Kommentaren des Wettbewerbers Siemens übereinzustimmen scheine./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2024 / 06:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.03.2024 / 06:02 / EDT





