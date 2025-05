NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Wie Analyst Erwan Kerouredan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, gab es bei dem Wasserstoff-Unternehmen im zweiten Geschäftsquartal keine größeren Überraschungen. Der mittelfristige Ausblick bleibe positiv und dabei stehe das Europa-Geschäft im Fokus./rob/tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:41 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 01:41 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.