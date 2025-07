Handel in Frankfurt: SDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels zu

Der SDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,93 Prozent höher bei 18 186,05 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 90,982 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,180 Prozent auf 18 051,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 018,89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18 024,07 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 186,05 Zählern.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 3,92 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2025, betrug der SDAX-Kurs 17 071,83 Punkte. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 10.04.2025, bei 14 304,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2024, wies der SDAX einen Wert von 14 437,87 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 30,96 Prozent. Bei 18 186,05 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind derzeit Siltronic (+ 6,96 Prozent auf 44,58 EUR), Formycon (+ 5,53 Prozent auf 30,55 EUR), STRATEC SE (+ 4,29 Prozent auf 27,95 EUR), SCHOTT Pharma (+ 4,09 Prozent auf 26,70 EUR) und Sixt SE St (+ 4,06 Prozent auf 93,55 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil LPKF Laser Electronics (-3,02 Prozent auf 9,00 EUR), Südzucker (-2,47 Prozent auf 10,68 EUR), Nagarro SE (-2,26 Prozent auf 58,35 EUR), secunet Security Networks (-2,08 Prozent auf 235,00 EUR) und MBB SE (-1,80 Prozent auf 142,00 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im SDAX

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 854 278 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Fielmann-Aktie mit 4,829 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SDAX.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,62 zu Buche schlagen. Die Mutares-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

